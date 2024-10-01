Девушка Алексея Миранчука пожаловалась на жизнь в США

Девушка полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елена на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что в США им пришлось столкнуться с рядом трудностей.

«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Доставка и установка стоила 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали, и теперь будут 5 октября…» — написала она.

Девушка критично высказалась насчет того, что за 50 тыс. рублей они получили сервис, в рамках которого заказанные телевизоры, стоимость которых не входит в указанную сумму, будут доставлять почти две недели.

Миранчук сыграл в шести матчах за американский клуб, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук рассказал, где хочет побывать за время нахождения в США.