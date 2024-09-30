Российский тренер назвал украинскую фигуристку больным человеком

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал украинскую фигуристку Оксану Баюл больным человеком после ее слов о том, что российские фигуристы выпрашивают деньги у российских властей, передает Sport24.

«Зачем на больного человека реагировать? Не хочу никак», — сказал Жулин.

Баюл, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, ранее записала видеообращение к главе МОК Томасу Баху и попросила его не допускать россиян даже в нейтральном статусе.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитете (МОК) 28 марта 2024 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Илья Авербух ответил Баюл на обвинения в том, что российские фигуристы выпрашивают деньги у властей.