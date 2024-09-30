Экс-игрок сборной России признался, что его удивила игра «Локомотива»

Экс-защитник сборной России и московского «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что его удивила игра столичного «Локомотива» на старте Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Результат и игра «Локомотива» удивили. Держатся в первой тройке, показывают интересную и стабильную игру», — сказал Бушманов.

В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Спартак». Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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