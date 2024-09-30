Рублев проиграл 96-й ракетке мира на турнире в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев сенсационно проиграл 96-й ракетке мира Бу Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине.

Встреча, которая продолжалась 1 час 34 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Рублев сделал шесть эйсов, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта из четырех.

В полуфинале Юньчаокэтэ сыграет с представителем Италии Янником Синнером.

В матче 1/8 финала Рублев одолел представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокину.

Игра, которая переносилась из-за погодных условий, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:5. В рамках встречи Рублев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

По ходу встречи российский теннисист не сумел совладать с эмоциями. В пятом гейме первого сета он разозлился на себя из-за того, что проиграл очко, и ударил ракеткой по своему колену. Подобные приступы агрессии случаются у Рублева не в первый раз, он уже наносил себе повреждения снарядом.

Ранее в России пожалели теннисиста Рублева.