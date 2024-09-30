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Путина попросили допустить футбольные клубы из Крыма и новых регионов к турнирам РФ

Сальдо попросил Путина допустить клубы из новых регионов к футбольным турнирам

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время общения с президентом России Владимиром Путиным попросил допустить футбольные клубы из Крыма и новых регионов к футбольным российским турнирам, передает РИА Новости.

«Очевидно, там есть какие-то правила. Но если можно уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в соревнованиях», — сказал Сальдо.

Во Второй лиге с лета 2023 года выступают ялтинский «Рубин» и «Севастополь».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии. Евро-2024 выиграла сборная Испании.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) объяснили отказ клубов из Крыма от участия в Кубке России.

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