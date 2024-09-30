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Чемпион КХЛ лишился директора клуба после неудачного старта сезона

Директор «Металлурга» Гомоляко лишился должности после провального старта сезона

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ХК «Металлург» Магнитогорск

«Металлург» объявил об увольнении Сергея Гомоляко с поста спортивного директора клуба. Информация об этом появилась на официальном сайте магнитогорского клуба.

«Руководством хоккейного клуба «Металлург» и спортивным директором Сергеем Гомоляко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества. Действие договора между клубом и функционером прекращено по обоюдному согласию сторон», — указано в заявлении.

С 2011 по 2013 год Гомоляко входил в тренерский штаб «Металлурга» в качестве ассистента. Должность спортивного директора он занимал с 2020 года. Временно его обязанности возложены на Алексея Жлоба.

В новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» потерпел семь поражений в десяти матчах. Команда с шестью очками занимает 11-е место в Восточной конференции Лиги.

Магнитогорский «Металлург» — действующий чемпион КХЛ. В финале он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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