Чемпион UFC обвинил брата Хабиба во лжи

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили на своей странице в социальной сети X назвал лжецом представителя России Умара Нурмагомедова, который ранее заявлял, что Двалишвили готов драться с любым, кроме него.

«Так что если UFC дарит тебе защиту титула — какого черта ты говоришь чушь? Я с тобой покончил, потому что ты продолжаешь лгать — ты потерял мое уважение как человек и боец. Я жду ответа от UFC», — написал Двалишвили.

Он также отметил, что был готов драться с Нурмагомедовым после того, как победил еще одного россиянина — Петра Яна — со сломанной рукой, однако от идеи этого боя пришлось отказаться, поскольку врачи временно запретили Двалишвили выходить в октагон.

Бой Двалишвили и Шона О'Мэлли состоялся 15 сентября. Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Двалишвили судейским решением. После этого поединка Нурмагомедов бросил вызов Двалишвили.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона UFC.