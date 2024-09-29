Легенда «Спартака» признался, что ему было жалко команду

Легенда московского «Спартака» Сергей Юран признался, что ему было жалко красно-белых в матче чемпионата России против столичного «Локомотива», передает «Матч ТВ».

«Мне «Спартак» немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где «Локомотив» отдал им мяч», — сказал Юран

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

Ранее положение «Спартака» в РПЛ назвали катастрофой.