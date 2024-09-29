Стало известно о судьбе фанатов ГК «Виктор», попавших в крупное ДТП

Пресс-служба гандбольного клуба «Виктор» заявила, что среди пассажиров автобуса, столкнувшегося лоб в лоб с грузовиком в Краснодарском крае, нет погибших. Заявление пресс-службы передает «Советский спорт».

«Среди пассажиров автобуса погибших нет. Предпринимаются все меры для оказания необходимой помощи нескольким пострадавшим», — заявили в ГК «Виктор», сообщив, что помощь оказывается по поручению правительства Краснодарского края.

29 сентября у станицы Старокорсунская фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранительные органы предварительно установили, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. По данным Telegram-канала 112, автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. В нем находились 49 пассажиров. Telegram-канал Baza выяснил, что в автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Сегодня у команды был матч с краснодарским СКИФом.

Ранее сообщалось, что в автобусе, столкнувшемся с фурой под Краснодаром, пострадали 25 человек.