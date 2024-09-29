Болельщики «Тоттенхэма» поиздевались над тренером «МЮ» во время матча АПЛ

Фанаты лондонского «Тоттенхэма» во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед» скандировали издевательскую кричалку в адрес главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, передает Sports.ru/

«Тебя уволят к утру», — кричали фанаты «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» победил со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает восьмое место, набрав десять очков. «Манчестер Юнайтед» идет на 12 строчке, имея в активе семь баллов.

Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года, а 26 февраля 2023 завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол).

В следующем матче АПЛ «МЮ» сыграет на выезде с «Астон Виллой».

Ранее Уэйн Руни заявил, что «МЮ» нуждался в тен Хаге много лет.