Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Болельщики «Тоттенхэма» поиздевались над тренером «МЮ» во время матча АПЛ

Болельщики «Тоттенхэма» тренеру «МЮ» тен Хагу: тебя уволят к утру

close
Global Look Press

Фанаты лондонского «Тоттенхэма» во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед» скандировали издевательскую кричалку в адрес главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, передает Sports.ru/

«Тебя уволят к утру», — кричали фанаты «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» победил со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает восьмое место, набрав десять очков. «Манчестер Юнайтед» идет на 12 строчке, имея в активе семь баллов.

Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года, а 26 февраля 2023 завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол).

В следующем матче АПЛ «МЮ» сыграет на выезде с «Астон Виллой».

Ранее Уэйн Руни заявил, что «МЮ» нуждался в тен Хаге много лет.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами