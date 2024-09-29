Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула в январе, рассказал Хабиб Нурмагомедов. Слова Хабиба передает «Спорт-Экспресс».

«UFC предложили нам бой. В январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где он пройдет и кто будет соперником Ислама», — сказал Хабиб.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Порье. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

Ранее тренер Махачева заявил, что хочет увидеть бой своего подопечного с Макгрегором.