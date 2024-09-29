Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лыжница Чепалова предложила избившим сотрудников ФСБ хоккеистам пробить буллиты без защиты

Лыжница Чепалова предложила избившим сотрудников ФСБ хоккеистам пробить буллиты

close
i_chepalova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова предложила хоккеистам, которые избили в драке на льду сотрудников ФСБ, встать в ворота для отражения буллитов без нательной защиты. Об этом сообщает Baza.

По словам спортсменки, подобный вид наказания может легко заменить уголовное преследование.

«Пусть прочувствуют «свой хоккей», который они устроили. Думаю, что Роман Ротенберг (главный тренер петербургского СКА. — прим. «Газеты.Ru») возражать не станет. Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — заявила Чепалова.

26 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Евгения Потаскуева и еще одного игрока той встречи из-за опасений, что он может покинуть территорию страны с целью избежать ответственности за совершенное правонарушение.

30 сентября в Амурской области судом будет принято решение по мере пресечения подозреваемых.

Ранее 19-летний Матвей Мичков оформил дубль в предсезонной игре НХЛ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами