Лыжница Чепалова предложила избившим сотрудников ФСБ хоккеистам пробить буллиты без защиты

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова предложила хоккеистам, которые избили в драке на льду сотрудников ФСБ, встать в ворота для отражения буллитов без нательной защиты. Об этом сообщает Baza.

По словам спортсменки, подобный вид наказания может легко заменить уголовное преследование.

«Пусть прочувствуют «свой хоккей», который они устроили. Думаю, что Роман Ротенберг (главный тренер петербургского СКА. — прим. «Газеты.Ru») возражать не станет. Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — заявила Чепалова.

26 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Евгения Потаскуева и еще одного игрока той встречи из-за опасений, что он может покинуть территорию страны с целью избежать ответственности за совершенное правонарушение.

30 сентября в Амурской области судом будет принято решение по мере пресечения подозреваемых.

Ранее 19-летний Матвей Мичков оформил дубль в предсезонной игре НХЛ.