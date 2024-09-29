В «Локомотиве» рассказали о премиальных за победу над «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели после победы в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что клуб достойно отметил успешный результат в дерби. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Удалось выиграть и продлить победную серию, чему мы очень рады. Повышенные премиальные за победу? Нас не обидели», — заявил Сарвели.

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

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