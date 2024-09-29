19-летний Мичков оформил дубль в предсезонной игре НХЛ

Российский хоккеист Матвей Мичков оформил дубль за «Филадельфию Флайерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз», принеся своей команде победу.

В выставочной игре «Филадельфия Флайерз» одержала успех в овертайме. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В трех предсезонных поединках Мичкову удалось отметиться тремя точными бросками и тремя результативными передачами.

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером. 19-летний форвард начал новый cезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в CКА, за который cыграл 6 минут 12 cекунд. Затем он перешел в «Cочи» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/24 Мичков провел 48 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В завершившемся сезоне НХЛ «Филадельфия» заняла 11 место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон».

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