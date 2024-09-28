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В «Спартаке» назвали причину поражения «Локомотиву»

Станкович объяснил поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что у его команды не получилась игра в защите. Его слова приводит «Газета.Ru».

«О конкретных игроках я предпочитаю не говорить, я лучше оставлю все свои мысли при себе. Мы, конечно же, могли сыграть лучше — мы пропустили два гола после двух ударов, затем во втором тайме тоже пропустили почти сразу. Мы мало бьем по воротам, это проблема, но ничего страшного не произошло. Мы до этого показали неплохую серию побед, так что еще ничего не потеряно», — заявил Станкович.

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» объявили составы на центральный матч 10-го тура РПЛ.

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