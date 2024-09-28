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Тренер ЦСКА Николич рассказал, когда Пьянич сможет дебютировать за клуб

Тренер ЦСКА Николич: Пьянич сможет дебютировать за клуб в октябре

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Global Look Press

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что боснийский футболист Миралем Пьянич сможет дебютировать за красно-синих в середине октября, когда закончится перерыв на игры сборных, передает «Матч ТВ».

«29 сентября он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва на матчи сборных», — сказал Николич.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о создании Пивного кубка для игроков с «алкогольной» фамилией.

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