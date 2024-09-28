Фанаты «ПСЖ» скандировали имя Матвея Сафонова после победы над «Ренном»

Фанаты французского «ПСЖ» после победного матча против «Ренна» в Лиге 1 скандировали имя российского вратаря команды Матвея Сафонова, который провел на поле все 90 минут, передает «Чемпионат».

Голкипер подошел к сектору активных болельщиков парижан, поблагодарив их за поддержку.

Основной голкипер парижан итальянец Джанлуиджи Доннарумма продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов получил одну из самых низких оценок за матч с «Ренном».