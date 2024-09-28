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Названа главная проблема Деанджело, стоившая ему карьеры в НХЛ

Комментатор Майков: Деанджело давно исчерпал кредит доверия

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Gene J. Puskar/AP

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газета.Ru» высказался о пришедшем в СКА американском защитнике Тони Деанджело, подчеркнув неумение игрока вести себя внутри коллектива.

«Мой личный кредит доверия он уже исчерпал, причем довольно давно. Но при этом я все равно продолжаю считать, что он как хоккеист в целом-то неплохой. Но даже несмотря на это, он абсолютно не знает, что такое команда. Он абсолютно не понимает, как выстраивать отношения с партнерами, с тренерами, с руководством, он не знает, что такое дисциплина. То есть это такой человек – сам себе на уме», — уверен Майков.

28-летний Деанджело выступал в Национальной хоккейной лиге с сезона-2016/17, однако в 2020 году из-за драки в раздевалке «Нью-Йорк Рейнджерс» с российским голкипером-одноклубником Александром Георгиевым был отстранен от работы с командой и перед следующим сезоном обменян в «Каролина Харрикейнз», где провел два года с перерывом на сезон в «Филадельфии Флайерз». В итоге хоккеист потерял место в составе «ураганов» и остался летом без контракта, подписав сейчас договор со СКА. В первой игре за команду Романа Ротенберга он отметился тремя голевыми передачами.

Ранее КХЛ запретила дарить хоккеиста в казахстанский клуб в рамках дружбы стран.

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