Два российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN.

Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял в рейтинге девятое место.

Первое место в списке занял Коннор Макдэвид, представляющий «Эдмонтон Ойлерз», второе место занял Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш». Замкнул тройку Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз».

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 лучших игроков лиги. Рейтинг был введен в 2010 году.

Новый сезон НХЛ начнется 4 октября. Регулярный чемпионат откроет встреча между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоится 4 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси».