Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Коламбусом»

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» уступил «Коламбусу».

Встреча завершилась со счетом 4:8.

В составе «Вашингтона» отличились россиянин Александр Овечкин, Якуб Врана, Дилан Строум и Джейкоб Чикран.

В составе «Коламбуса» результативную передачу на свой счет записал представитель России Дмитрий Воронков. Канадский 19-летний игрок Адам Фантилли оформил хет-трик.

В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

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