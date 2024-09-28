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Журова о возвращении России на международные старты: перекричать Украину невозможно

Журова: перекричать Украину по вопросу о возвращении РФ невозможно

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос о возвращении России на международные старты, отметив, что в некоторых федерациях невозможно перекричать Украину, передает Sport24.

«В каких-то федерациях перекричать Украину невозможно. Где-то Украина ведет себя более спокойно. Тогда появляются шансы на то, что ими не ведется подпольная пропаганда», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) не подтвердили допуск российских юниоров на международные турниры по фигурному катанию.

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