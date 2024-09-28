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Российскую девушку-бойца UFC выселили из квартиры в Париже

Российскую девушку-бойца UFC Железнякову выселили из квартиры в Париже

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Дарья Железнякова, которая выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказала, что ее выселили из съемной квартиры в Париже в начале осени. Слова спортсменки приводит Metaratings.

«Конфликт начался из-за того, что они курили. Я попросила этого не делать. Со мной сначала согласились, а потом она на меня набросилась. Неадекватная», — заявила Железнякова.

Также спортсменка добавила, что еще одной из причин конфликта стало то, что спортсменка много готовила во время весогонки, а у бабушки-хозяйки не было денег для оплаты коммунальных услуг. Во Франции они стоят гораздо дороже, чем в России.

Всего на счету Железняковой десять боев в UFC, в которых она девять раз победила и один — проиграла. В следующем поединке россиянка сразится с аргентинской Айлин Перес в легчайшей весовой категории. Бой состоится в рамках турнира UFC Fight Night 243.

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