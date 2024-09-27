Главный тренер СКА оценил дебют новичка клуба в КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высоко оценил дебют защитника Тони Деанджело за команду. Слова наставника приводит «Чемпионат».

«Мы довольны игрой Тони сегодня. Так сыграть, внести свой вклад в победу. И это всего лишь первая его игра», — заявил Ротенберг.

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА на своем льду встречался с череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу хозяев (5:2, 3:1, 0:2).

Уже в первой половине матча команды обновили два достижения в лиге.

После этой победы СКА вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе петербуржцев стало 13 очков после девяти матчей. «Северсталь» занимает шестую строчку — у них десять баллов после десяти игр.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее КХЛ запретила дарить хоккеиста в казахстанский клуб в рамках дружбы стран.