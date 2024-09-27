Стало известно, виноват ли Литвинов в голе Тюкавина

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газета.Ru» высказался об игре защитника «Спартака» Руслана Литвинова и перспективах попадания в основу купленного у венгерского «Ференцвароша» центрального защитника Миенти Абена.

«Тюкавин все-таки продавил не Литвинова, а Денисова, но Руслан был рядом и не подстраховал. В футболе бывают микроэлементы, где в том или ином эпизоде виновата вся команда. Но если брать Абену, то не уверен, что он сможет с ходу вписаться в состав и в игру в таких матчах. Они будут выжидать момента – Станкович такой человек, что он готов доверять футболистам. Но мы, конечно, не знаем, что у него на уме. Пока он Абену придерживает», — считает Деменко.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» упустил победу над «Динамо» в столичном дерби (2:2), пропустив в добавленное время от Константина Тюкавина, выигравшего борьбу у Даниила Денисова, в то время как Руслан Литвинов не смог подстраховать партнера.

Литвинов, способный сыграть как в опорной зоне, так и в центре обороны, провел в текущем сезоне в команде Деяна Станковича семь матчей в Российской премьер-лиге, выходя на поле исключительно в центре обороны. Также он трижды выходил в матчах группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Купленный уже по ходу сезона Абена дважды появлялся на замену в играх РПЛ и дважды провел по одной минуте в играх Кубка страны.

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