Винер раскрыла свою зарплату в Федерации художественной гимнастики

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, сколько составляет ее зарплата в организации. Ее слова приводит Metaratings.

«Низкий поклон нашей стране, которая очень здорово финансирует наш спорт. У меня лично, например, зарплата 168 тысяч рублей в месяц, зарплата у меня от министерства спорта», — сказала Винер.

31 июля Винер заявила, что ее преемницей на посту главы ВФХГ может стать многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

«Я думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем федерации», — заявила она.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы МОК.