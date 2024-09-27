Европейская страна отменила санкции в отношении гонщика Мазепина

Швейцария вслед за Европейским союзом решила исключить из своего санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.

Мазепин признался, что его обрадовал факт аннулирования санкций, поскольку борьба была очень долгой, и «справедливость восторжествовала».

«Это большая победа для меня. Про дальнейшие планы расскажу обязательно, но чуть позднее», — сказал он.

13 сентября Евросоюз снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и автогонщика Никиты Мазепина. В марте Суд ЕС постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» из санкционных списков.

Никита Мазепин — сын бизнесмена Дмитрия Мазепина. Гонщик попал под санкции после начала специальной военной операции на Украине. Его включил в санкционный список Евросоюз, а также ряд других стран. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», спонсором которой являлась компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

Ранее снятие санкций с Мазепина назвали прецедентом для других спортсменов.