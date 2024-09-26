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Трехкратный олимпийский чемпион Большунов запустил собственный бренд

Александр Большунов запустил собственный бренд

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Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о том, что в прошлом году он запустил собственный бренд. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Один из проектов — лыжный Кубок Александра Большунова. Хотим, чтобы количество участников увеличивалось. В том году мы также запустили бренд «Александр Большунов». Там есть различные товары для фитнеса и лыжных гонок», — заявил спортсмен.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых — золотые.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

В марте 2024 года появилась информация, что Большунов стал самым проверяемым на допинг российским спортсменом по итогам первых двух месяцев 2024 года. Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсмен с января по февраль тестировался пять раз. Для сравнения, за 12 месяцев прошлого года Большунов проверялся РУСАДА трижды.

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