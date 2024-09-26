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Российский хоккеист оформил дубль за минуту в меньшинстве в матче КХЛ

Хоккеист Слепец вторым в истории КХЛ оформил дубль за минуту в меньшинстве

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский хоккеист «Амура» Кирилл Слепец оформил дубль за одну минуту, когда его команда играла в меньшинстве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:2. В конце второго периода, когда хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Кэмерона Ли, Слепец забросил две шайбы — на 39-й и 40-й минутах.

После восьми сыгранных встреч «Амур» занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале плей-офф он одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом». «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее бывший хоккеист заявил, что Россию не допустят на Олимпиаду-2026.

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