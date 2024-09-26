Супруга Овечкина показала, как ждет мужа после матча

Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала в своих соцсетях, как ждет мужа после матча.

На снимке она собирает алмазную мозаику и смотрит фильм «Аватар» на планшете.

«Вот так я жду мужа после игры», — подписала снимок Шубская.

В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:3, Овечкин отметился результативной передачей.

Ранее Овечкин назвал главную задачу «Вашингтона» на сезон.