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«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Твенте» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» со счетом 1:1 в матче Лиги Европы

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Molly Darlington/Reuters

Английский «Манчестер Юнайтед» не смог выиграть в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. В первом туре они сыграли вничью с нидерландским «Твенте».

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер, завершилась со счетом 1:1. На гол датского хавбека «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена на 35-й минуте гости ответили точным ударом нидерландского нападающего Сэма Ламмерса на 68-й минуте.

Во втором туре Лиги Европы «МЮ» сыграет в гостях с португальским «Порту». Встреча состоится на стадионе «Драгау» 3 октября. «Твенте» в следующем матче турнира дома примет турецкий «Фенербахче» — встреча пройдет в тот же день.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева проиграл «Галатасараю» в первом туре Лиги Европы.

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