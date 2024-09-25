Тарханов выразил сомнения по поводу формы футболиста Пьянича

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов назвал потенциального новичка команды Миралема Пьянича сильным футболистом. Слова эксперта приводит Vprognoze.ru.

«Футболист Пьянич сильный. Не знаю, в какой он сейчас форме — месяца четыре не играл. А так посмотреть надо, как он себя будет вести на поле», — заявил Тарханов.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место. В следующем матче красно-синие сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 28 сентября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее Федерация футбола Греции выступила за возвращение россиян к международным турнирам.