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Хоккеист «Трактора» головой выбил защитное стекло в матче КХЛ

Хоккеист «Трактора» Робинсон головой выбил защитное стекло в матче КХЛ

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«Трактор»

Нападающий челябинского «Трактора» Бадди Робинсон головой выбил защитное стекло в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В середине первого периода встречи против «Салавата Юлаева» защитник уфимской команды совершил силовой прием против Робинсона. После того, как американец влетел головой в защитное стекло и выбил его, встреча была приостановлена для его замены. Робинсон избежал травмы и смог продолжить игру.

Победу в этом матче одержал «Салават Юлаев» со счетом 5:3.

17 сентября после удара головой об борт был госпитализирован форвард уфимского клуба Глеб Кузьмин. 25 сентября генеральный директор команды Ринат Баширов сообщил, что хоккеист был успешно прооперирован.

Ранее СКА подписал контракт с американцем, который избил россиянина в НХЛ.

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