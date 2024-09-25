«Неожиданно, но да»: гимнастка Мельникова приняла предложение руки и сердца

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова приняла предложение руки и сердца. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Неожиданно… но да», — подписала фотографию Мельникова.

Избранник спортсменки не раскрывается — он стоит спиной к камере и также демонстрирует кольцо на пальце.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

Россиянка является чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Мельникова выложила видео из инвалидной коляски.