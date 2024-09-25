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Китайская теннисистка прервала рекордную серию поражений

Китайская теннисистка Шуай прервала рекордную серию из 24 поражений

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REUTERS

Китайская теннисистка Чжан Шуай, которая сейчас является 595-й ракеткой мира, одолела 65-ю ракетку Маккартни Кесслер – 7:6(5), 7:6(1) в первом круге турнира в Пекине.

Эта победа позволила китаянке прервать серию из 24 поражений подряд. Эта серия является рекордной для Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Шуай не могла победить с февраля 2023 года. Во втором круге турнира в Пекине Чжан Шуай сыграет с Эммой Наварро из США.

Шуай выступает на турнирах WTA с 2004 года. В 2016 и 2022 годах она заканчивала год на 24-м месте, что является ее лучшим результатом.

Наивысшим достижением на турнирах «Большого шлема» для Шуай является 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии в 2016 году и четвертьфинал Уимблдона в 2019 году.

В парном разряде Шуай в 2019 году выиграла Открытый чемпионат Австралии.

В 2010 году спортсменка выиграла золото Азиатских игр в командных соревнованиях. Игры проходили в китайском Гуанчжоу. Соревнования прошли с 12 по 27 ноября.

Ранее турнир ATP выиграл самый низкорейтинговый чемпион в истории.

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