Ветеран ЦСКА о трансфере Пьянича: лишь бы бабки платили

Слова боснийского нападающего Миралема Пьянича о том, что он стремится выступать за ЦСКА, связаны лишь с тем, что 34-летний игрок на закате карьеры хочет хорошо заработать. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший вратарь красно-синих и сборной СССР Валерий Новиков.

«Раз его зовут в ЦСКА, значит, он нужен, тренерский штаб рассматривал его кандидатуру и видит его в составе. Касательно его взглядов, в Европе им по барабану: сегодня одни взгляды, завтра — другие. Лишь бы бабки платили, и они мировоззрение меняют.

В последних матчах у ЦСКА все было хорошо в средней линии, а как доходят до ворот — ни моменты, ни полумоменты не могут забить. Когда Пьянич выйдет за ЦСКА, посмотрим на него на поле, оценим, как он готов и что из себя представляет.

А возвращаясь к его позиции, что сначала он отказывался играть против сборной России, а теперь ЦСКА — его любимая команда на всю жизнь, вы же понимаете: ну зачем слушать этот бред», — сказал Новиков.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Во вторник, 24 сентября, стало известно, что он прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

Ранее экс-вратарь Нигматуллин допустил, что Пьянич переходит в ЦСКА из-за денег.