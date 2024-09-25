Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА о трансфере Пьянича: лишь бы бабки платили

Экс-вратарь Новиков назвал бредом слова Пьянича о желании играть за ЦСКА

close
IMAGO/Global Look Press

Слова боснийского нападающего Миралема Пьянича о том, что он стремится выступать за ЦСКА, связаны лишь с тем, что 34-летний игрок на закате карьеры хочет хорошо заработать. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший вратарь красно-синих и сборной СССР Валерий Новиков.

«Раз его зовут в ЦСКА, значит, он нужен, тренерский штаб рассматривал его кандидатуру и видит его в составе. Касательно его взглядов, в Европе им по барабану: сегодня одни взгляды, завтра — другие. Лишь бы бабки платили, и они мировоззрение меняют.

В последних матчах у ЦСКА все было хорошо в средней линии, а как доходят до ворот — ни моменты, ни полумоменты не могут забить. Когда Пьянич выйдет за ЦСКА, посмотрим на него на поле, оценим, как он готов и что из себя представляет.

А возвращаясь к его позиции, что сначала он отказывался играть против сборной России, а теперь ЦСКА — его любимая команда на всю жизнь, вы же понимаете: ну зачем слушать этот бред», — сказал Новиков.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус». Во вторник, 24 сентября, стало известно, что он прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

Ранее экс-вратарь Нигматуллин допустил, что Пьянич переходит в ЦСКА из-за денег.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами