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Абаскалю предрекли работу в «Химках»

Экс-футболист Радимов: Абаскаль возглавит «Химки»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал приезд бывшего тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в Москву, предположив, что испанец возглавит подмосковные «Химки», передает «РБ Спорт».

«Сейчас, как я понимаю, он поедет в «Химки». Или куда-то еще в Россию. Он же не просто так приехал. В «Химках» тренер испанец говорит, что 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль скажет, что сможет», — сказал Радимов.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

«Химки» идут в турнирной таблице чемпионата России 14 место, набрав семь очков.

Ранее Александр Мостовой пошутил на тему увольнения Абаскаля из «Гранады».

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