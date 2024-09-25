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Бывший тренер сборной России объяснил провал «Металлурга» на старте сезона

Тренер Крикунов: «Металлург» плохо стартовал из-за чемпионства

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-главный тренер сборной России и клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Крикунов в комментарии для Legalbet прокомментировал неудачный старт сезона магнитогорского «Металлурга», действующего обладателя Кубка Гагарина.

«В начале сезона меня удивляет Магнитогорск. Связываю такой старт с психологией. Но вроде они начали выходить из сложившегося положения. Наверное, Разин дал им хорошо отдохнуть, поэтому они все никак не могли прийти в себя. Похоже, отдых закончился, начали играть, побеждать», — рассказал Крикунов.

Специалист отметил, что состав «Магнитки» позволяет бороться за самые высокие места и сейчас, так что команда в данный момент располагается не на своем месте в турнирной таблице. Неудачный старт связан с эффектом выигранного в прошлом сезоне чемпионства, но уже сейчас «Металлург» начинает показывать свой хоккей.

В данный момент подопечные Андрея Разина занимают девятое место в Восточной конференции, набрав шесть очков после восьми матчей.

Ранее стало известно прозвище Панарина в команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

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