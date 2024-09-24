Бывшего вратаря сборной Германии задержали за вождение в нетрезвом виде

Бывший вратарь сборной Германии по футболу Йенс Леманн был задержан за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Sun.

«Леманн был подвергнут полицейской проверке около 1:30 ночи в связи с его необычным поведением за рулем автомобиля. Полицейские заметили явный запах алкоголя и небезопасную манеру вождения», — сообщили полицейские.

Источник сообщает, что экс-голкипер был остановлен полицией после Октоберфеста. Предположительно, Леманн выпил несколько больших кружек пива во время фестиваля.

Ранее бывший футболист едва не был осужден на 10 месяцев за то, что вошел в гараж соседа с бензопилой.

54-летний немец на протяжении карьеры выступал за гельзенкирхенский «Шальке», дортмундскую «Боруссию», «Штутгарт», «Милан» и лондонский «Арсенал». На счету вратаря 61 матч за национальную команду Германии.

В 2006 году Леманн стал бронзовым призером чемпионата мира.

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