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Украина попросила не допускать детей из России до шахматных турниров

Украина попросила МОК не пускать детей из России на турниры под эгидой FIDE

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Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой не допускать детей из России и Белоруссии до участия в международных шахматных турнирах под флагами своих стран. Слова организации приводит ТАСС.

«Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет», — заявили в НОК Украины.

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

Ранее в FIDE рекомендовали допустить детей из России до командных турниров.

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