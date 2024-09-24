Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарпищев хочет переизбраться на пост главы Федерации тенниса России

Действующий президент ФТР Тарпищев будет переизбираться на новый срок

close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Действующий президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы организации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Да, я буду баллотироваться» — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

76-летний Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год он являлся председателем федерации тенниса СССР.

Выборы нового главы ФТР состоятся на конференции в Казани, которая пройдет с 5 по 7 декабря.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее в России пожалели теннисиста Андрея Рублева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами