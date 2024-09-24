Тарпищев хочет переизбраться на пост главы Федерации тенниса России

Действующий президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы организации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Да, я буду баллотироваться» — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

76-летний Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года. С 1991 по 1992 год он являлся председателем федерации тенниса СССР.

Выборы нового главы ФТР состоятся на конференции в Казани, которая пройдет с 5 по 7 декабря.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее в России пожалели теннисиста Андрея Рублева.