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Турнир ATP выиграл самый низкорейтинговый чемпион в истории

Хорватский теннисист Чилич стал самым низкорейтинговым победителем турнира ATP

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IMAGO/Camilla Stolen/Global Look Press

Бывшая четвертая ракетка мира, 35-летний хорватский теннисист Марин Чилич установил рекорд турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), став самым низкорейтинговым победителем в истории.

В финале турнира в китайском Ханчжоу спортсмен обыграл Чжана Чжичжэня. Встреча, которая продолжалась 1 час 52 минуты, завершилась со счетом 7:6 (5), 7:6 (5). В этом матче Чилич совершил 18 подач навылет, сделал две двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта из двух. В активе Чжичжэня 14 эйсов, две ошибки на подаче и 0/2 брейк-поинтов.

Перед стартом этого турнира Чилич занимал 777-ю строчку в рейтинге ATP. После победы, он поднялся до 373-й позиции.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее дядя Новака Джоковича стал главой сербского тенниса.

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