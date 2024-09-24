Турнир ATP выиграл самый низкорейтинговый чемпион в истории

Бывшая четвертая ракетка мира, 35-летний хорватский теннисист Марин Чилич установил рекорд турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), став самым низкорейтинговым победителем в истории.

В финале турнира в китайском Ханчжоу спортсмен обыграл Чжана Чжичжэня. Встреча, которая продолжалась 1 час 52 минуты, завершилась со счетом 7:6 (5), 7:6 (5). В этом матче Чилич совершил 18 подач навылет, сделал две двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта из двух. В активе Чжичжэня 14 эйсов, две ошибки на подаче и 0/2 брейк-поинтов.

Перед стартом этого турнира Чилич занимал 777-ю строчку в рейтинге ATP. После победы, он поднялся до 373-й позиции.

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