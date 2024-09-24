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В Госдуме назвали допуск Израиля на турниры на фоне бана России двойными стандартами

Свищев: если Израиль участвует в турнирах, в чем проблема допустить Россию?

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что российские сборные не должны быть отстранены от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит «Матч ТВ».

«К сожалению, мы уже привыкли к тому, что действуют двойные стандарты. Если Израиль играет на международных турнирах ФИФА, в чем проблема допустить Россию? Действия чиновников регулируются не спортсменами, а теневыми дельцами, которые решают геополитические задачи», — заявил Свищев.

24 сентября стало известно, что ФИФА не будет отстранять израильские клубы и сборную от соревнований.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Федерация футбола Греции выступила за возвращение россиян к международным турнирам.

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