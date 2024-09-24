Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что многие иностранные спортсмены даже не знают причину отсутствия россиян на международных стартах. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Многие иностранные спортсмены не знают, почему мы пропускаем соревнования. Спрашивают: «Почему вас так долго не было?» Смотрела Олимпиаду и радовалась за Кирпичникову, прямо были слезы», — заявила Ефимова.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Юлии Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ефимова заявила, что жизнь спортсмена невозможна без международных стартов.