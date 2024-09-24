Лайшев о Загитовой: когда просишь много миллионов, рискуешь получить негатив

Бывший руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на негатив в адрес фигуристки Алины Загитовой, которая подала заявку на грант в 74,8 млн рублей для ледового шоу «Алые паруса», передает Metaratings.

«Когда просишь много миллионов, рискуешь получить негатив общества. Я желаю успеха ей в постановке ледовых шоу. Она многое сделала для развития фигурного катания в России», — сказал Лайшев.

Загитова подала заявку на правительственный грант в последний день, разрешенный для оформления заявок. Спортсменка планирует организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть также знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что люди должны были собрать Загитовой 75 млн рублей на шоу.