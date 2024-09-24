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Адвокат заявил о возможном условном сроке для Бугаева за продажу мефедрона

Адвокат Калинов: футболист Бугаев мог получить условный срок за сбыт наркотиков

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что бывший футболист сборной России Алексей Бугаев мог получить условный срок за попытку продать 494,8 грамма наркотиков. Однако экс-защитника московского «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима.

«Учитывая, что он признался, раскаялся в совершении преступления и что были иные смягчающие обстоятельства, я бы просил суд применить статью 64 Уголовного кодекса, которая говорит о том, что в исключительных обстоятельствах суд может назначить наказание ниже низшего предела.

Санкции по данной статье («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». — «Газета.Ru») — от 10 до 20 лет. Если наказание будет ниже низшего, это значит, что суд может назначить по своему усмотрению любое другое наказание.

Бывали случаи, что даже за три эпизода покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (а не за один, как у Бугаева) люди получали условный срок», — сказал Калинов.

Бугаев был арестован 29 октября 2023 года. Полицейские обнаружили у него пакет с мефедроном.

По информации SHOT, перед задержанием бывший футболист успел разложить наркотики возле общежитий Кубанского аграрного университета в Краснодаре. Он оказал сопротивление при аресте и пытался убежать, однако затем пошел на сотрудничество со следствием.

Ранее сын Зинедина Зидана завершил карьеру.

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