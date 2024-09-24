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Дзюдоист Майдов о дисквалификации за крестное знамение: я голос всех спортсменов-христиан

Дзюдоист Майдов не согласился с дисквалификацией за крестное знамение

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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Сербский дзюдоист Неманья Майдов не согласился со своей дисквалификацией на пять месяцев за то, что он перекрестился во время олимпийских соревнований, передает «Спорт-Экспресс».

«Бог дал мне прекрасную карьеру и прекрасную жизнь. Я голос всех спортсменов-христиан. Я озвучил это от имени всех нас и получил много сообщений со всего мира», — сказал Майдов.

На парижской Олимпиаде Майдов не смог пробиться в 1/4 финала, уступив представителю Греции Федору Целиди.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее в федерации дзюдо объяснили дисквалификацию перекрестившегося Майдова.

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