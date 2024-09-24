Серебряная медалистка Олимпиады Ефимова пострадала от нападения бездомной собаки

Российская пловчиха Юлия Ефимова пострадала от нападения бездомной собаки. Об этом спортсменка рассказала «Матч ТВ».

«В начале сезона произошел неприятный инцидент. Меня покусала бездомная собака, поэтому тренировки отложились почти на месяц», — сказала Ефимова.

Ефимова является двукратной серебряной медалисткой Олимпиады. Также на ее счету одна бронзовая медаль.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Юлии Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Парижские Игры прошли с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ефимова заявила, что жизнь спортсмена невозможна без международных стартов.