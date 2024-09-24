Названа удивившая сильнее всех команда КХЛ

Бывший хоккейный арбитр и в прошлом генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд назвал главные разочарование и открытие старта сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Честно говоря, не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт. Все понимали, что там игроки травмированы, но, с другой стороны, какой-то уровень должен быть. «Динамо» — то же самое, но они потихонечку выкарабкиваются. Сейчас вообще далеко идущих выводов делать нельзя, это начало сезона. Удивила «Сибирь»! В первых трех играх они настолько беспомощно выглядели. Думал, какая-то нереально слабая команда», — цитирует Вайсфельда Legalbet.

Специалист отметил, что после неудачного начала команда из Новосибирска просто преобразилась, одержав пять побед подряд и показывая при этом очень качественный хоккей. По мнению Вайсфельда, важную роль в этом сыграли легионеры клуба, который в трех первых играх выглядели просто ужасно, а затем смогли выйти на свой уровень.

«Сибирь» в данный момент располагается на второй строчке в Восточной конференции, набрав десять очков. Обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» идет девятым на Востоке с шестью баллами в активе, а московское «Динамо», набрав те же шесть баллов, занимает восьмое место в Западной конференции. Все три клуба провели по восемь игр.

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