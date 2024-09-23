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Бразильский тренер оценил перспективы Соболева в «Зените»

Оливейра: Соболев — хороший человек и простой парень, он поможет «Зениту»

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Wikipedia

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что нападающий Александр Соболев сумеет принести пользу клубу. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что он давно не играл и его переход был непростым. До «Зенита» у нас могли быть разногласия, но сейчас мы дружим — он член нашей команды и простой парень. Ему нужно еще набирать форму, но мы понимаем, на что он способен. Он поможет «Зениту»», — заявил Оливейра.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу.

Ранее сообщалось, что президент РПЛ Александр Алаев обрадовался переходу Александра Соболева в «Зенит».

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