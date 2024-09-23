Капитан СКА заявил, что пошел на понижение зарплаты ради подписания Деанджело

Капитан СКА Александр Никишин заявил, что пошел на понижение зарплаты, чтобы петербургский клуб смог подписать контракт с американцем Энтони Деанджело. Слова хоккеиста приводит «Матч ТВ».

«На самом деле, я сам согласился. И там нельзя было не согласиться. Не в плане того, что настояли, я думаю, что где‑то это вылезет в виде бонусов, которые вписали. Теперь еще большая мотивация помогать команде», — заявил Никишин.

В феврале 2021 года Деанджело, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», был выставлен на драфт отказов после драки с россиянином Александром Георгиевым. Американец ударил голкипера своей команды, потому что посчитал его виноватым в пропущенной в овертайме шайбе от «Питтсбурга».

В своей карьере 28-летний Деанджело выступал за «Аризону», «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию». В 371 матче, проведенном в НХЛ, хоккеист набрал 210 (48+162) очков.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее российский хоккеист оценил перспективы Олега Знарка в клубе НХЛ.